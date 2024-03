Alianza Lima vs. Sporting Cristal: Alejandro Restrepo explicó el ingreso de Zambrano ante los 'celestes'

El entrenador de Alianza Lima, Alejandro Restrepo, explicó el ingreso de Carlos Zambrano en la derrota 2-1 ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional.

En conferencia de prensa, el exdirector técnico de Deportivo Pereira consideró que el gol del empate los golpeó mucho anímicamente y no pudieron reaccionar a tiempo para revertir el resultado.

"Creo que mentalmente no nos pudimos levantar del gol. Estuvimos en cancha, pero para ejecutar nuestro juego no lo pudimos hacer. Mentalmente nos golpeó mucho. Ellos fueron creciendo y son un equipo muy bueno con espacios", comentó.

Asimismo, Restrepo indicó que Zambrano fue considerado para enfrentar a los 'rímenses', debido a que el partido fue físico y el equipo había realizado un importante desgaste.

En declaraciones a la prensa, Hernán Barcos respaldó al colombiano y apuntó que quienes fallaron fueron los jugadores por no plasmar su idea en el campo.

"Está trabajando de la mejor forma y nosotros creemos en la idea, creemos en el sistema y en la forma. Después que nosotros (los jugadores) no lo ejecutemos no es culpa del entrenador si no de nosotros", declaró.

En esa misma línea, el atacante 'íntimo' indicó que el equipo estuvo impreciso en el segundo tiempo y manifestó que no lograron concretar lo trabajado en la semana.

"Si el profe hizo los cambios tratando de ver algo diferente, hacer algo diferente, porque vio que no estaban saliendo las cosas. Pero no se pudo. Tuvimos mucha imprecisión y no llegamos a concretar lo que trabajamos. Ahí para mi el error estuvo en que no hicimos lo que trabajamos", añadió.