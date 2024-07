"Cucufatos y doble moral", Mr. Peet sorprende al defender a Cueva y Carrillo tras juerga en discoteca

Péter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, no quiso ser ajeno a la polémica que ocasionó la salida de Christian Cueva y André Carrillo y decidió opinar al respecto. Y aunque todos esperaban lo contrario, el periodista deportivo defendió a ambos jugadores pese a las duras críticas en su contra.

Como se recuerda, las imágenes captaron a los mencionados futbolistas en un conocido local nocturno de Barranco a solo horas de que la Selección Peruana quede eliminada en fase de grupos de la Copa América.

Durante la última edición de su programa "A Presión con 'Mr. Peet'", el narrador se tomó varios minutos para dar su parecer debido a la exigencia de sus seguidores. Grande fue la sorpresa de su audiencia cuando este aseguró que los elementos de la Bicolor no habían cometido ningún acto reprochable.

El principal argumento del creador de contenidos fue que la Copa América ya había terminado y que técnicamente no habían cometido ninguna indisciplina. Además, aprovechó en disparar sus balas contra los que criticaron a 'Aladino' y la 'Culebra' señalando que ninguno de ellos debe compartir el dolor que otros pueden sentir por alguna derrota de la Bicolor.

"A mi no me vengan con tonterías de 'me duele, me duele que hayan perdido. Ellos tienen que ser esclavos de mi dolor, no pueden salir a bailar, no tienen derecho a vivir porque yo estoy llorando'. Si el hincha chupa cuando gana y cuando pierde, no me vengan con tonterías", añadió en su canal de YouTube.