Andy Polo se queda en Universitario, confirmo Jean Ferrari: "No hay nada que discutir"

Para nadie es un secreto que Universitario de Deportes atraviesa por uno de sus mejores momentos deportivos de los últimos años luego de haberse coronado bicampeón del fútbol peruano. Una de las piezas claves para este hegemonía crema es Andy Polo quien acaba de ser premiado como el mejor futbolista del torneo 2024.

Producto de estas actuaciones, dos clubes del exterior se interesaron en sus servicios e incluso se contactaron con el cuadro crema para conocer su situación. De darse, los dirigidos por Fabián Bustos perderían a su arma más peligrosa de cara al arco rival.

Durante los minutos previos a la ceremonia de premiación, Jean Ferrari conversó con L1 Max respecto a diferentes temas que tienen que ver con Universitario. Una de las consultas fue acerca del futuro de Andy Polo y las ofertas de equipos del exterior.

Ahí, el mandamás crema fue claro y escueto al asegurar que el futbolista se quedará por una temporada más en tienda crema.

"Se queda, no hay nada que discutir", indicó el directivo antes de marcharse con destino a la gala de premiación.

En las últimas horas, también se especuló que el elenco estudiantil disputaría un amistoso internacional en el Estadio Monumental contra el equipo de Lionel Messi, Inter de Miami. Sobre ello, el directivo aseguró que se viene trabajando para que se concrete el mismo y hasta dio a conocer la fecha tentativa para el mismo.

Según su versión, el encuentro se jugaría el próximo miércoles 29 de enero con la presencia de todas las figuras del equipo presidido por David Beckham como Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, entre otros.

Ferrari aseguró que todavía no puede confirmar el duelo, pero que las negociaciones se encuentran avanzadas.

"Estamos en eso, se está trabajando en eso. Todavía no está cerrado, todavía no podemos oficializar nada porque no está oficialmente cerrado. Todavía son conversaciones nada más. Yo calculo que esta semana tendría que estarse cerrando en el caso que se pueda dar. La fecha sería tentativamente el 29. Ahora, con el tema del campeonato que posiblemente se alargue una semana más, todavía estamos evaluando fechas", indicó.