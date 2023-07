Arturo Vidal sobre Sampaoli: "Un entrenador perdedor que no sabe apreciar a los jugadores"

Luego de debutar como nuevo jugador del Athletico Paranaense, el volante chileno Arturo Vidal, criticó a su extécnico en el Flamengo, Jorge Sampaoli, a quien calificó de un "técnico perdedor que no sabe apreciar a los jugadores".

"Me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores. Pero nada, quedó atrás, estoy feliz que jugué ahora y espero empezar a jugar de inicio en los partidos que vienen y mostrar todo lo que he hecho en mi carrera, que es ganar", aseguró Vidal a TNT Sports.

Asimismo, las declaraciones del volante causaron sorpresa debido a que siempre se supo de la estrecha relación existente con el técnico Sampaoli con quien logró el título de la Copa América 2015 y acaba de trabajar en el 'Mengao'. Cabe mencionar que el mediocampista disputó 51 partidos, anotó 2 goles y dio 3 asistencias durante su paso por el 'Mengao'.

El 'Rey' tuvo una gran presentación con su nuevo equipo en el triunfo 2-0 sobre Bahía en el Arena da Baixada, sin embargo, en conferencia de prensa, volvió a arremeter contra el exentrenador Sporting Cristal y señaló que se siente muy contento de no poder compartir vestuario con el entrenador argentino.

"Y lo otro con Sampaoli, es un tema que para mí, está cerrado. Ahora me di cuenta lo mucha gente que me dijo quien era. Yo nunca hice caso, pero ahora me di cuenta la persona que es, el entrenador que es y me siento feliz de no estar con él", mencionó.