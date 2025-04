Jorge Fossati ROMPE SU SILENCIO sobre su posible regreso a la 'U': Esto dijo el entrenador uruguayo

Universitario de Deportes confirmó, a través de un comunicado, que Fabián Bustos dejó de ser su entrenador tras llegar a un mutuo acuerdo. El cuadro crema le deseó lo mejor al técnico argentino e indicó que Manuel Barreto y Piero Alva serán los encargados de comandar el primer equipo durante estos días.

Como era de esperarse, la danza de nombres inició en tienda crema y uno de ellos comenzó a tomar fuerza gracias al buen recuerdo que dejó durante su paso por la institución estudiantil. Se trata de Jorge Fossati quien fue campeón en la temporada 2023, pero luego de ello se marchó a la Selección Peruana.

Por ello, Exitosa se contactó con el experimentado estratega para conocer más detalles sobre su posible regreso a Universitario para asumir en el Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En la breve charla que tuvo con nuestro medio, Jorge Fossati no descartó esta posibilidad, pero dejó en claro que nadie del club merengue se ha contactado de manera oficial o directa con él.

Jorfe Fossati fue técnico de la Selección Peruana tras dejar la 'U'.

Tras oficializarse su salida de Universitario, Fabián Bustos brindó una conferencia de prensa para despedirse de toda la hinchada crema y manifestar las razones de su decisión. El argentino dejó en claro que sus motivos fueron netamente deportivos y también indicó que fue muy difícil abandonar al elenco merengue al que calificó como 'el mejor lugar donde lo trataron'.

"Fue muy difícil tomar esta decisión, no me gusta vender humo, porque pasé en Universitario casi 16 meses espectaculares, con muchas cosas deportivas muy buenas como salir bicampeón en el año de centenario, batir récord gracias a los jugadores, dirigencia, auxiliares e hinchas, realmente costó mucho dar este paso porque me trataron tan bien, y sin duda fue el mejor lugar donde mejor me han tratado y eso no es poco porque soy muy familiero y siempre lo más importante para mi es que mi familia esté bien y tranquila. Estoy eternamente agradecido al club por todas las condiciones de trabajo que me brindó", indicó.