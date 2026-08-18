Felipe Chávez anota golazo de tiro libre en la victoria del Bayern Múnich por 4-2 ante Heidenheim

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Está en buena racha. En el último partido de pretemporada de Bayern Múnich, el futbolista peruano Felipe Chávez marcó un golazo de tiro libre para poner el empate 1-1 momentáneo ante Heidenheim que culminó en victoria para el cuadro dirigido por Vincent Kompany.

Así fue el gol de tiro de libre de Felipe Chávez

Este martes, 18 de agosto, a pocos días del inicio de la temporada 2026-2027 de la Bundesliga, el conjunto alemán sacó a relucir su poderío ante su similar del FC Heidenheim al derrotarlo por un contundente 4-2.

Tras quedarse sin jugar en los dos últimos amistosos de pretemporada, en esta oportundiad se hizo presente el jugador de 19 años, Felipe Chávez, quien fue titular y dejó en claro que puede ser una pieza que sumaría al conjunto que está plagado de estrellas como Jamal Musiala, Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz, entre otros más.

Y es que en los últimos días trascendió que el equipo de Alemania busca el préstamo del apodado 'Pippo' a una de las cinco grandes ligas de Europa por lo que fue importante la actuación que demostró hoy en este encuentro.

El joven talento se paró frente al esférico, lo acomodó para su perfil zurdo y sacó un disparo certero que fue inatajable para el portero rival, pese a que se estiró hacia el palo izquierdo de su portería. La anotación generó que la hinchada se emocione en las tribunas. Además, recibió las felicitaciones de sus compañeros en cancha que de inmediato lo fueron a abrazar.

Con este nuevo gol el deportista peruano suma un total de 4 dianas y 2 asistencias en 4 partidos durante este fase de preparación del Bayern Múnich a poco de que empiece la liga de fútbol de Alemania.

Porque fue demasiado bueno... aquí tienes el golazo de Chávez una vez más para disfrutarlo 😮‍💨⚽️🔥 pic.twitter.com/k6DoLIFaiR — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 18, 2026

El próximo reto del Bayern Múnich

El joven volante busca ganarse un nombre en el plantel del Bayern Múnich y su desempeño a lo largo de los 60 minutos que disputó ante el Heidenheim podrían haber sido fundamentales para que el entrenador belga, Vincent Kompoany, cavile si es que lo tomará en cuenta o no debido a que se ha conocido que se busca una cesión para que tenga una mayor continuidad.

En síntesis, Felipe Chávez brilló en el último partido amistoso de pretemporada del Bayern Múnich debido a que marcó un golazo de tiro libre en el empate momentáneo 1-1 ante el Heidenheim que culminó 4-2 a favor del equpo del futbolista peruano.