Bryan Reyna es nuevo jugador de Belgrano: Conoce todos los detalles del traspaso desde Alianza Lima

Belgrano de Córdoba oficializó este martes la contratación del exjugador de Alianza Lima, Bryan Reyna, quien tendrá su segunda experiencia en el extranjero.

A través de sus redes sociales, el 'Pirata' informó que el extremo de la Selección Peruana firmó contrato por tres años, hasta diciembre de 2026. También, precisó que compró el 80% de su pase al club 'blanquiazul'.

Cabe mencionar que, el futbolista formó parte de la pretemporada 2024 de Alianza Lima, incluso jugó en la 'Noche Blanquiazul' y la 'Tarde Blanquiazul'. No obstante, su continuidad no era segura en La Victoria, debido a que había una gran probabilidad de que pueda salir al exterior.

De acuerdo al diario Líbero indicó que Alianza Lima puso una cláusula de salida de 600 mil dólares, la cual valía únicamente en los meses de enero y diciembre. Durante esos dos meses, todo club que quisiera contar con los servicios de Bryan Reyna, debía pagar dicho monto.

Bryan Reyna llegó a Alianza Lima en la temporada 2023 procedente de Cantolao y disputó 32 encuentros oficiales, en los que anotó cuatro goles y brindó dos asistencias.

El extremo había expresado su deseo de emigrar al extranjero, a pesar de su satisfacción en el cuadro 'íntimo' y el apoyo incondicional de la hinchada.

"Yo siempre dije que quería emigrar al extranjero. Eso no quita que he sido feliz en Alianza Lima y me he sentido muy cómodo. La hinchada estuvo conmigo en todo momento y siempre me apoyaron. Jugar en Matute ha sido muy bonito", declaró para ATV en diciembre del 2023.