Campeón con Universitario arremete contra Leao Butrón por críticas: "Que no hable coj***"

Un campeón con Universitario de Deportes ('U') arremetió contra Leao Butrón por sus polémicos comentarios contra el equipo 'crema' y le pidió que "no hable coj***".

En el programa "La Pelotita Parada" vía Youtube, el exjugador Carlos Orejuela evidenció su molestia con los dichos del exarquero y aseguró que no puede hablar de que se está manchando el centenario.

"¿Leao? Leao no puede hablar de la "U", no puede hablar del VAR, no puede decir que andamos manchando el centenario, que no hable coj***, además, un día me pegó en la cara, lo tengo hasta acá. Que deje de hablar de la "U", no tiene nada que hacer", expresó.