Christian Cueva aún no firma con César Vallejo pese a tener el contrato en sus manos ¿Qué falta para que se concrete?

La situación futbolística de Christian Cueva sigue siendo una incógnita luego de que pasara casi un año desde su salida de Alianza Lima. Sin embargo, en los últimos días se conoció de una oferta formal del club César Vallejo por contar con sus servicios.

En total, son casi 10 meses en que el hábil volante no entrena al nivel de un futbolista de primera división y solo tuvo la oportunidad de sumar unos minutos cuando disputó la Copa América de Estados Unidos con la Selección Peruana.

Ahora, se volvió a tener novedades de la situación entre Christian Cueva y César Vallejo que parecía estar concretada días atrás. Según el periodista Mauricio Loret de Mola, 'Aladino' ya tiene en sus manos el contrato que le hizo llegar el club poeta pero aún no quiere firmarlo por una singular razón.

En primer lugar, el hombre de prensa aseguró que el jugador aún aguarda alguna posibilidad de emigrar al fútbol extranjero a pesar de su sombrío presente. Además de ello, su entorno estaría esperando que Guillermo Salas sea destituido del cargo de entrenador de los trujillanos debido a los malos resultados.

Como se recuerda, el 'Chicho' declaró semanas atrás que no desea contar con Christian Cueva dentro del grupo de futbolistas que dirige en Vallejo debido a unas picantes declaraciones que el volante realizó en el podcast 'Enfocados'.

"Cueva tiene hace muchos días el contrato para poder firmarlo, pero por el momento no lo firma. Parece que está esperando algo del exterior por eso es que todavía no firma, pero Vallejo le mandó el contrato y solo falta la firma para convertirse en jugador poeta", expresó el conductor de 'Mano a mano'.

🚨 Info #EXCLUSIVA de @Mauricioldm1 sobre Christian Cueva: El jugador ya tiene el contrato de la Vallejo en la mano y está a una firma, pero aún no lo firma porque está esperando algo del exterior. No se sabe hasta cuándo lo esperará la UCV. #ManoAMano pic.twitter.com/YXwsGiVnl8

En las últimas semanas, Christian Cueva volvió a ser protagonista de los portales de farándula al dejarse ver hasta altas horas de la noche libando licor y fumando junto a un grupo de amigos. Esto fue consultado a Jorge Fossati, quien lamentó que 'Aladino' le diera material a sus críticos para que sigan los comentarios contra él.

"Me produce bronca, porque lo quiero mucho como persona. Es culpa de él. Si fuma cuatro o cinco cigarrillos por día, a mí no me escandaliza, pero me da bronca que de lugar para que hablen. A mí me molestaría y mucho, si está a dos o tres días de que su equipo tenga partido y anda de joda", expresó a Movistar.