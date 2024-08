Exbailarina de Pamela Franco denuncia amenazas tras presuntos coqueteos con Christian Cueva:

El nombre de Pamela Franco continúa siendo protagonista de los titulares de diferentes medios de espectáculos. Esta vez, Sofía Ñauri, exbailarina de la cumbiambera, denunció estar recibiendo amenazas tras haber revelado presuntos coqueteos entre ella y Christian Cueva.

Sigue la polémica que involucra a Pamela Franco y a Christian Cueva. Y es que durante una de las más recientes emisiones de un conocido programa de espectáculos, los conductores se enlazaron con Sofía Ñauri, quien bailaba en la orquesta de la cumbiambera peruana, para cuestionarle acerca de su inesperado despido.

En un primer momento, la joven reveló, en exclusiva, la llamada que recibió por parte de un delincuente que la amedrentó sin ningún tipo de problemas.

Enseguida, la conductora de dicho espacio le preguntó si en realidad existieron coqueteos entre ella y Christian Cueva. Sin embargo, Ñauri fue tajante al responder que "no conocía al señor".

En cuanto al despido, Sofía Ñauri explicó que, en un principio, creyó que el motivo de su despido se debió al tema del viaje que recientemente se expuso. No obstante, reiteró que ella jamás "voceó" temas polémicos ni mucho menos accedió a tener algún tipo de coqueteo con el popular 'Aladino'.

"Me quedo sorprendida porque yo jamás le he dado pie, porque yo tengo mi pareja que también está en el mismo rubro que él y jamás le he dado pie para que él acceda a tener algún coqueteo", señaló.