Christian Cueva respondió a las críticas de Salomón Lerner sobre su condición física

Christian Cueva se pronunció. El mediocampista de Alianza Lima rompió su silencio y respondió a las críticas que hizo Salomón Lerner. Las declaraciones fueron dadas a conocer este domingo por Movistar Deportes luego de que el accionista cuestionara la forma física en la que llegó al club.

Alianza Lima venció por 3 goles a 1 a Unión Comercio por la fecha 13 del torneo apertura de la Liga 1. Tras este encuentro, Christian Cueva conversó con el canal de televisión y se refirió a las palabras que tuvo Salomón Lerner en su contra. Al respecto, indicó que está acostumbrado a este tipo de comentarios y, de hecho, señaló que le gustan.

"A mi me gusta. Me lo han hecho antes con la Selección. No hay porque generar algo, no hay por qué estar especulando algo. Las personas tienen derecho a opinar y a pedir. Nosotros, como jugadores, tratamos de dar lo mejor. Yo no vengo de paseo, vengo porque tuve el deseo de estar en Alianza", dijo el futbolista.