Christian Cueva y su vínculo con Jorge Fossati: "Me está ayudando, hablo mucho con él"

El mundialista en Rusia 2018, Christian Cueva, se refirió a su vínculo con el entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati. Según indicó, el director técnico (DT) uruguayo lo está ayudando bastante en el proceso preoperatorio de su rodilla.

A puertas de su intervención quirúrgica, 'Aladino' halagó a Fossati, quien estaría en constante comunicación con él a fin de conocer el avance de su estado físico. La conexión del mediocampista y el charrúa es tal que, el futbolista resaltó la experiencia y el lado humano del 'Nonno'.

"Jorge Fossati me está ayudando, hablo mucho con él. Tiene muy clara la vida por algo, tiene la experiencia que tiene, independientemente si sea convocado o no, es una decisión de él. Rescato el lado humano que hay en el fútbol y en la vida", declaró en Futmax League.

En ese sentido, Cueva mostró su satisfacción por tratarse con un especialista de nivel en territorio español. "Deseo volver a jugar como lo hacía antes. Es el doctor personal de (Erling) Haaland quien me ve, imagínate con un doctor de esa experiencia, es una bendición que Dios me lo permita. Aún no tengo fecha de regreso", acotó.

Finalmente, el subcampeón de la Copa América confesó que las chances de no operarse son mínimas. "Dentro de todo están tratando siempre de darme algo bueno. Depende mucho de mí y todos los días que tenga que ir a rehabilitación", concluyó el jugador de 32 años.

Guerrero también respaldó al 'Nonno'

En entrevista a L1 Radio, el 'Depredador' contó que el DT uruguayo está en constante comunicación con su persona, por lo que ya quiere conocerlo presencialmente tras los buenos tratos que tuvieron vía mensajes.

"Converso mucho con el 'profe', casi todos los días. Hablo mucho con el 'profe', la confianza que él deposita en mí es grande. Espero conocerlo, en nuestras conversaciones pareciera que nos conociéramos de años", declaró.

'PG9' se sumó a las filas de la Universidad César Vallejo (UCV). Justamente, este equipo pertenece a la ciudad de Trujillo, de donde es originario, Cueva, por lo que, se vocea la posibilidad de que 'Aladino' refuerce a los 'Poetas' tras recuperarse de su lesión.

