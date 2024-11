Con el regreso de Gallese y Zambrano: el once que ensayó Perú para ir por el milagro ante Argentina

La Selección Peruana tiene una parada bastante complicada cuando este martes 19 de noviembre visite al campeón del mundo, Argentina, en la Bombonera. El equipo de Jorge Fossati debe conseguir los tres puntos para seguir con vida en estas Eliminatorias a pesar que al frente tendrá, tal vez, al rival más complicado de este torneo.

Pese a ello, los integrantes de la Bicolor trabajaron este lunes pensando en una victoria antes de partir rumbo a Buenos Aires. Durante este último entrenamiento, el entrenador uruguayo realizó varios cambios en el equipo inicial respecto a lo que fue el pobre empate como local ante Chile en el Estadio Monumental.

Pese a su buen partido el último viernes, Carlos Cáceda volverá al banco de los suplentes para el regreso de Pedro Gallese. El guardameta del Orlando City buscará repetir la actuación que hizo en el 2017 en el mismo estadio cuando empatamos 0-0, resultado que sirvió para la posterior clasificación al Mundial de Rusia 2018.

La defensa volverá a ser la habitual que jugó en los últimos encuentros con la vuelta de Carlos Zambrano al lado de Miguel Araujo y Alexander Callens. Andy Polo y Luis Advíncula serán los encargados de los carriles derecho e izquierdo, respectivamente dejando en el medio a la volante que jugó contra Uruguay y dejó buenos pasajes de fútbol: Jesús Castillo, Sergio Peña y Oliver Sonne.

El once titular que empató a cero ante Chile en el Monumental.

Pese a los comentarios sobre su edad, Paolo Guerrero seguirá siendo titular por lo que comandará el ataque al lado de Alex Valera. Todo hace indicar que este sería el once que buscará la hazaña en la Bombonera.

Previo a los últimos entrenamientos en Videna, Jorge Fossati conversó con la prensa para dar a conocer sus sensaciones de lo que será este complicado partido. El uruguayo también aseguró que le interesa poco y nada si su cargo en el equipo de todos corre peligro ante una inminente derrota.

"Hoy por hoy, lo único que me interesa del partido de mañana es cómo va a jugar Perú y, claro, que le vaya bien. No me gusta esa mentalidad de pensar si me van a sacar o no; para ser sincero, ese es un problema de ustedes (la prensa), mas no el mío. Yo tengo ya muchísimos años en esto del fútbol y conozco bien mi profesión, así que sé bien cuándo puedo estar tranquilo y cuándo no", precisó.