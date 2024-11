Paolo Guerrero tras empate ante Chile: "Mientras haya posibilidades, seguiremos luchando"

16/11/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El máximo goleador histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero, rompió su silencio tras el empate sin goles frente a Chile en el Estadio Monumental. Aunque el capitán falló una oportunidad clave, dejó un mensaje lleno de esperanza, reafirmando su compromiso con la clasificación al Mundial de 2026.

¿Qué dijo Guerrero tras fallar gol?

El momento más comentado del esperado encuentro ocurrió a los 42 minutos de la primera mitad. Tras un potente remate de Alex Valera que impactó en el travesaño, el balón quedó servido en el área chica. Paolo Guerrero, completamente solo frente al arco, no pudo concretar lo que parecía un gol seguro.

"La jugada que es después del palo, se me abre la pelota, pensé que venía al pie, pero se empezó a abrir porque tenía mucho efecto. Le pongo el pie izquierdo para darle dirección, pero se abrió", explicó Paolo Guerrero.

A pesar del error, el futbolista de 40 años fue uno de los jugadores más participativos en el frente de ataque, luchando constantemente contra los defensas chilenos y generando oportunidades.

Guerrero y su mensaje de esperanza

Paolo Guerrero no solo se refirió al fallo, sino también al futuro del equipo en estas eliminatorias. "Nos duele no llevarnos los puntos, era importante ganar, pero eso no quiere decir que estemos eliminados. Mientras haya posibilidades, nosotros vamos a luchar ", afirmó el 'Depredador'.

🗣️Paolo Guerrero 🇵🇪: La jugada que es después de que el balón pega en el palo, se me abre la pelota, pensé que venía al pie, pero se empezó a abrir porque tenía mucho efecto"

El futbolista también reiteró su compromiso con la selección: "Nosotros haremos nuestro trabajo y seguiremos poniendo el pecho, la vida y el corazón ".

Empate que deja dudas

El partido contra Chile dejó sensaciones encontradas. Aunque Perú mostró momentos de mejoría en la elaboración de juego, especialmente en el primer tiempo, la falta de contundencia frente al arco rival pasó factura.

Alex Valera y Paolo Guerrero estuvieron entre los jugadores más destacados en ataque, pero sus esfuerzos no se tradujeron en goles.

El empate sin goles mantiene a la selección en una posición complicada, pero no elimina las esperanzas de clasificar al Mundial de 2026. Perú sigue dependiendo de sí mismo para sumar puntos clave en las próximas fechas y mantener viva la ilusión de millones de hinchas.

Paolo Guerrero, como líder de la selección peruana, aseguró que mientras existan posibilidades, seguirán luchando con determinación por lograr el objetivo. El resultado ante Chile dejó a Perú con la necesidad de sumar en los próximos encuentros para mantener vivas las esperanzas de clasificar al Mundial 2026.