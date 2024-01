¡Contó su verdad! Paolo Guerrero reveló el terrible motivo por el que no habla con Claudio Pizarro

16/01/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Es conocido que Paolo Guerrero y Claudio Pizarro, a pesar de ser dos referentes del fútbol peruano, no tienen una buena relación. El motivo detrás de esto es desconocido, pero recientemente 'el depredador' se refirió a su excompañero en una entrevista.

Guerrero no se guardó nada, y confirmó los rumores que decían que no se hablaba con Pizarro, además de explicar que "no le hizo nada".

"Yo no hablo con Pizarro hace mucho tiempo. Le tengo respeto porque ha dejado nombre en Europa. Pero yo no le hice nada a Claudio, y espero que conmigo no tenga algo. Yo no me meto con nadie aquí", señaló para 'La Lengua'.

Mantiene el respeto

El capitán de la Selección Peruana indicó que por sobre otras cosas, mantiene un respeto muy marcado por Claudio Pizarro, y que prefiere no meterse en discusiones o conflictos en este punto de su carrera.

"Como te digo, el respeto siempre va a estar y lo he dicho en otras oportunidades. Quiero dejar claro esto, yo no me meto con nadie porque soy muy perfil bajo", expresó.

Es necesario recordar que Guerrero había indicado el pasado 2023 que no se hablaba con su excompañero. Esto, tras el escándalo desatado por el doping positivo del futbolista nacional previo al Mundial 2018.

"Después de lo que pasó en el doping, no volvimos a tener contacto. Él no se comunicó conmigo, yo no me comuniqué con él. Me hubiese encantado poder hablar con él, pero perdimos totalmente el contacto. Hoy en día no hablamos más, pero fue a raíz de lo que pasó en el doping", comentó.

¿Porqué no llegó a Alianza Lima?

En esa línea, el exdelantero de LDU de Quito explicó la razón por la que no llegó a Alianza Lima en los últimos años, estando su fichaje estrictamente relacionado al episodio de lesión que sufrió en 2022.

"Acá no existen galardones. Yo no soy dueño. Si un equipo me quiere, entrará en contacto conmigo. La única propuesta que me llegó fue cuando estaba recuperándome (después de Bahía). Un directivo me dijo: 'Paolo, haces tu fisioterapia aquí y te recuperamos'. Yo le dije que me faltaba muchísimo para estar bien. Esa fue la única propuesta", expresó.

Guerrero tendría actualmente las puertas cerradas en Alianza, luego de que el gerente deportivo del cuadro blanquiazul, Bruno Marioni, descartase su llegada en 2024.

"Dentro de la reestructuración, nosotros hemos decidido, junto con el comando técnico y el club, tener un perfil de futbolistas. Dentro de la estructura del plantel que nosotros pensamos para este año, no está Paolo Guerrero", declaró en conferencia de prensa.

