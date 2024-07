¿Cuál fue el motivo? Farfán confiesa que se fue a los golpes con Paolo Hurtado: "Me pegó"

09/07/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Jefferson Farfán se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras la reciente confesión del futbolista nacional, André Carrillo, de que el '10 de la calle' golpeó a Paolo Hurtado en Matute.

¿Qué pasó entre Hurtado y Farfán?

En la última emisión del programa de YouTube 'Enfocados', la 'Culebra' Carrillo volvió a poner en aprietos a Farfán al confesar una peculiar anécdota ocurrida en el pasado.

Durante la dinámica de 'Dame que te doy', Carrillo confesó que en el 2022, se enteró de un gran altercado entre ambos deportistas, pero que las versiones no concordaban.

"Lo que pasa es que hay muchas historias, Él (Farfán) me ha contado una historia y 'Caballo' (Hurtado) me ha contado otra historia, entonces yo estoy en duda, por eso me gustaría que lo traigan aquí al 'Caballo' y cuenten los dos lo que pasó", contó en un inicio el jugador del Al-Qadsiah.

Según relató, Paolo Hurtado habría "reventado" a Farfán porque estaba preparándose con Jonathan Maicelo para saber cómo pelear y defenderse en el enfrentamiento.

"Me preparé con Maicelo... Te lo juro por Dios que eso me dijo. Sabía que ese momento iba a llegar y lo he reventado, pero de aquí (señala a Farfán) tengo otra versión", confesó el centrocampista.

¿Farfán admitió la pelea?

A pesar de la impactante revelación, el ambiente se tornó ameno y entre risas, el exjugador de Alianza Lima decidió romper su silencio y aclarar si realmente existió la pelea que estaba revelando Carrillo.

"Me pegó, me pegó", confesó el hijo de Doña Charo, provocando el buen humor de sus acompañantes como Roberto Guizasola, conocido como el 'Cucurucho'.

¿Conflicto con un periodista deportivo?

Durante la entrevista en 'Enfocados', el exfutbolista de Sporting Lisboa dejó impactados a todos al contar que Farfán tuvo un altercado con un hombre de prensa, alegando que este último habría hablado mal de su mamá y él no dudó en reaccionar en su defensa.

"Estábamos en un avión donde había un periodista malcriado que hizo sufrir a mi negra (Amá Charo) y la hizo sufrir. El hombre a mí también me ha 'chancado', su nombre empieza con 'C' y su apellido con 'G'. cuando subimos al avión lo vemos sentadito...", contó en un inicio el centrocampista de la Selección.

Sin embargo, el periodista deportivo a a quien hacen referencia, Coki Gonzáles decidió romper su silencio y alegar que eran mentirosos porque no contaban cómo sucedieron realmente las cosas en el 2015.

Es así como Jefferson Farfán confirmó que tuvo una pelea con Paolo Hurtado, a pesar de que no dieron más detalles del motivo que los llevó a tener esa agresiva reacción.