¡Lo desmiente! 'Coki' Gonzales arremete contra Farfán y lanza advertencia por presunta agresión

El periodista deportivo, 'Coki' Gonzáles decidió romper su silencio y desmentir las recientes acusaciones de que él habría agredido a Jefferson Farfán en el pasado, debido a la reciente confesión realizada por el futbolista nacional, André Carrillo en el programa de YouTube 'Enfocados'.

Como se recuerda, 'Culebra' Carrillo confesó una peculiar anécdota que tuvo al lado de la 'Foquita' cuando aún ambos formaban parte de la Selección peruana y que dejó impactado a más de uno de sus seguidores, ya que involucraba a un reconocido hombre de prensa cuyo nombre iniciaba con 'C' y su apellido 'G'.

Al ser vinculado con ese personaje por los internautas, Coki Gonzales decidió responder en su programa decidió negar toda la acusación de que él haya agredido a Farfán y calificó de "mentirosos" a él y a André Carrillo.

Es así que primero, desmiente que el incidente ocurrido el 9 de junio de 2015 haya sido en un vuelo con otros periodistas, ya que en realidad era el charter de la 'Bicolor'.

"Si quieren contar una historia cuenten la verdad, no la llenen de mentiras. (...) Subo al avión con los audífonos puestos, en ese momento Jefferson Farfán se levanta, estira su brazo con el periódico en la mano e intenta mover mi audífono con el periódico. Es ahí cuando yo reacciono", expresó en un inicio el comunicador.

A pesar de verse en una complicada situación y que la 'Foquita' lo calificó de "soplón", Coki Gonzáles trató de mantener la calma y "hacer oído sordo a los insultos" hasta el punto de "tragarse su orgullo" para evitar un escándalo y no manchar su carrera periodística.

"El periódico lo pusiste (señala cerca a su ojo), sí yo lo bajé, y me mandaste a la madre 250 mil veces. (...) Claudio Pizarro se para, pone un brazo, se para Carlos Zambrano y me llevan a mi sitio, que no, no era el 11C, mi sitio era el 35 C. (...) No hubo periodicazo, pero sí un ademán intento cuasi-infantil de mover el audífono con el periódico", señaló, completamente indignado por las acusaciones en 'Enfocados'.