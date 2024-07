André Carrillo se pronuncia tras ser visto en discoteca: "Cada vez que tenga oportunidad de salir, voy a salir"

André Carrillo finalmente se pronunció luego de que fuera visto en una discoteca de Barranco a solo horas de que la Selección Peruana quedara eliminada de la Copa América. El futbolista estuvo junto a Christian Cueva en un conocido local nocturno lo cual desató una ola de críticas.

Y tras estas imágenes que se volvieron tendencia en las redes sociales, el aún jugador del combinado patrio habló sobre lo sucedido y sorprendió con sus declaraciones. Según sus propias palabras, este no dejará de salir cada vez que pueda hacerlo, pues no ve nada malo.

Asimismo señaló que le encanta ir de fiesta con sus familiares y amigos más cercanos, minimizando de esta manera las críticas recibidas.

"Yo tengo familia y amigos. Quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiestas. A mí me encanta. Cada vez que tenga oportunidad de salir, voy a salir, con mi mujer, amigos o con quien yo quiera. ¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan si las puedo hacer?", expresó en charla con Fuera del Sitema.