De no creer: Luis Advíncula ERRÓ INSÓLITO gol en la victoria de Boca Juniors ante Huracán

Este domingo 2 de enero, Boca Juniors recibió en la mítica Bombonera a Huracán por la tercera fecha de la Liga Argentina. Como casi siempre, Luis Advíncula fue titular en el elenco dirigido por Fernando Gago y, sin querer queriendo, fue protagonista de una jugada que se ha convertido en viral en redes sociales.

En primer lugar, Edison Cavani adelantó el cuadro local con un tanto de alta factura. Los miles de asistentes se volvieron locos por el tanto anotado por el delantero uruguayo que ha sido cuestionado en más de una ocasión.

Sin embargo, Marco Pellegrino silenció la Bombonera al anotar la igualdad al minuto 30 tras una serie de distracciones de la defensa. El futbolista del 'Globo' encontró un balón frente al arco de Agustín Marchesín y solo tuvo que empujarla para poner el 1-1.

El increíble gol errado del 'Rayo'

Con el empate transitorio, Boca Juniors se fue con todo en busca de la ventaja y gracias a ello consiguieron un tiro libre de mucho peligro sobre la banda izquierda de su ataque. Alan Velasco se paró frente al balón para sacar un centro que encuentra la cabeza de cualquier de sus compañeros.

El atacante ejecutó el balón directo el cual se fue hasta el segundo palo del arco rival donde se encontraba completamente solo Luis Advíncula. El integrante de la Selección Peruana hizo el gesto técnico de la cabeza e, increíblemente, mandó el balón al saque de meta para Huracán.

Sabiendo de que se había perdido una opción increíble de gol, el lateral nacional se lamentó llevando sus manos a la cabeza mientras trataba de asimilar la acción que acababa de errar.

El GOL que FALLÓ Luis Advíncula frente al arco 😳🇵🇪❌pic.twitter.com/s9xRvlDkZz — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) February 2, 2025

Incluso, el comentarista Diego La Torre evitó pronunciarse sobre el hecho y solo atinó a decir que no podía explicarla mientras confirmaba que el ex Sporting Cristal estaba en fuera de juego o no.

Palacios salvó a Boca

Por suerte para el peruano, el flamante jale Xeneize, Carlos Palacios, apareció sobre los 22 del segundo tiempo para darle la victoria al cuadro de azul y oro.

El chileno hizo todo el movimiento de ir hacia un balón que llegó desde la izquierda, pero al final lo dejó pasar la llegada del uruguayo Merentiel. El atacante corrió hacia el área esperando la devolución y, ante la salida del arquero, definió bien arriba convirtiendo su primer tanto en Boca y decretando la victoria.

De esta manera, Luis Advíncula erró un gol increíble en la victoria de Boca Juniors sobre Huracán por 2-1 y se convirtió en viral en las redes sociales.