Y no es Sporting Cristal: Joao Grimaldo regresaría al Perú para fichar por un grande de Lima

Joao Grimaldo atraviesa por uno de los momentos más complicados de su carrera luego de haber sido dejado de lado por su actual entrenador en Partizán tras el bajo rendimiento mostrado en los últimos meses. Incluso, un medio deportivo de aquel país calificó al atacante peruano como el mayor fracaso de la historia de dicho club debido a la fuerte inversión económica que hicieron para cerrar su fichaje.

Con la suerte echada en su equipo, el futbolista formado en Sporting Cristal deberá buscar nuevos aires para mantener una continuidad que le permita crecer en su carrera. Por ello, en las últimas horas se abrió la posibilidad de regresar al fútbol peruano tras conocerse del interés de uno de los grandes del balompié nacional.

Durante la última edición del programa de YouTube 'Mano a mano', el periodista Mauricio Loret de Mola indicó que le había llegado una información sobre un presunto interés de Alianza Lima por hacerse con los servicios de Joao Grimaldo. El hombre de prensa también aseguró que hizo la consulta respectiva en el elenco victoriano y la respuesta fue de que el mercado de pases aún no se cerró.

Esto significaría que los dirigidos por Néstor Gorosito buscarían incorporara al atacante que pasó por la Selección Peruana para reforzar su ataque de cara a la primera fase de la Copa Libertadores y la Liga 1 2025.

"Ayer alguien me consultó por el futuro de Joao Grimaldo si podría llegar a La Victoria teniendo en cuenta que acá tuvo buenos partidos y por más que le haya ido mal en Serbia, si baja algunos niveles, puede recuperar ese buen performance que le vimos en Sporting Cristal jugando Copa Libertadores. A penas llegó ese mensaje consulté a alguien de Alianza y esa persona me respondió que el mercado de pases no se había cerrado como cando a entender que quizás había una posibilidad", reveló.