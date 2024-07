Luis Advíncula es uno de los jugadores peruanos con una impresionante trayectoria internacional. Ha jugado en varios equipos extranjeros, pero en el ámbito local, solo ha vestido las camisetas de Juan Aurich y Sporting Cristal. En una reciente entrevista en el podcast 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, confesó que el club rimense fue crucial para su continuidad en el fútbol.

En 2013, mientras jugaba en el Ponte Preta de Brasil, Luis Advíncula enfrentó una situación difícil: el entrenador decidió sacar a todos los extranjeros del equipo.

Durante ese tiempo, el jugador atravesaba por una situación personal complicada, acababa de convertirse en padre y no había recibido pagos.

"El entrenador había decidido sacar a todos los extranjeros. Ahí es cuando hablo con la gente de Cristal, porque la verdad no la estaba pasando nada bien, no me pagaron... fue muy complicado", relató el 'Rayo'.