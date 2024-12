¡Directo! Aldo Corzo revela la GRAN DIFERENCIA entre el jugador de la U y el de Alianza

Aldo Corzo es uno de los privilegiados que en su carrera futbolística pudo vestir las camisetas de los dos grandes referentes del fútbol peruano, Universitario y Alianza Lima. Por ello, con la experiencia de ambos camerines revela la verdadera diferencia entre jugar para los 'cremas' y los 'blanquiazules'.

Curiosamente, Corzo estuvo en los dos extremos de su trayectoria como futbolista en ambas escuadras. Vistió la 'blanquiazul' en los primeros años de su carrera, mientras que ahora siendo un jugador consagrado porta la 'crema' y hasta es el capitán del equipo.

Pese a que no han sido pocos los que pasaron por ambos vestuarios, el defensa nacional decidió dar su punto de vista respecto a la gran diferencia que existe entre ser jugador de un equipo u otro.

En el programa 'La Fe del Cuto', Corzo le comentó al exjugador que la identidad profesada por cada equipo queda marcada en los jugadores y cómo afrontan cada partido.

De esta forma, el capitán de la U comenta que la idiosincrasia es la clave para marcar una diferencia entre ambas camisetas. También agregó que la criollada es parte lo que significa Alianza, mientras que la chacota lo es para los 'cremas'.

Corzo inició su formación profesional en el fútbol en las menores del cuadro 'blanquiazul'. En la conversación con el 'Cuto' expuso que el entorno juega más por necesidad que por simple gusto.

"Otra cosa es jugar en menores de Alianza Lima, en el competitivo. La gente ahí jugaba por su comida. Muchos me decían y no lo tomó a mal: 'Tú que haces acá, si tú tienes plata', pero no era por eso, era porque me gustaba", añadió.