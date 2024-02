Edison Flores revela las diferencias entre Universitario de Alianza Lima y otros equipos: "Se exige el doble"

El delantero de Universitario de Deportes, Edison Flores, no dudó en revelar cuáles son las diferencias que encuentra entre el club merengue con el resto de equipos que forman parte de la Liga 1 2024, en especial con su clásico rival, Alianza Lima.

'Orejas' Flores brindó una entrevista al periodista Sebastián del Solar donde dio a conocer más detalles de su rendimiento en los últimos partidos jugados en el Torneo Apertura y aprovechó en señalar que a la 'U' nunca le falta la pasión, no solo de sus jugadores sino de los hinchas que siempre les han brindado todo su apoyo 'en las buenas y en las malas'.

Además, señaló que una vez puesta la camiseta de Universitario se siente el gran compromiso que tienen por lograr un triunfo contundente y por ello "la garra" y exigencia nunca falta en la cancha, para estar sobre el resto de equipos.

Flores también señaló que los hinchas te apoyan, pero no dudan en reclamar a los jugadores cuando consideran que están fallando en su rendimiento, y se lo hacen sentir con 'pifeas' y reclamos para exigirles que redoblen sus esfuerzos y "no los sigan defraudando".

"Yo pensé que por tener buenas actuaciones los hinchas no me iban a pifear y me pifearon, y el hincha de la 'U' es así, exigen el doble a todos los jugadores", expresó 'Orejitas'.

Anteriormente, Edison destacó la importancia de los tres puntos obtenidos por su victoria (1-0) en el reciente partido jugado por la fecha 2 del Torneo Apertura contra Atlético Grau, quien fue un rival difícil para los 'cremas' en el Estadio Monumental. Asimismo, expresó que le gustaría poder lograr campeonar con Universitario de Deportes.

También contó que es una persona exigente consigo mismo y que cada vez que pierde el balón o un gol "reniega" y le dolió saber que varios hinchas de la 'Blanquirroja' deseaban que deje de formar parte de la selección, ya que él considera que "aún tiene mucho para dar".

"Me molestó que me digan que ya no servía para la selección, me debía retirar. Tengo para dar muchos años para la Selección, me siento mentalmente como para poder darle unos grandes años. (...) No nos sentimos intocables", expresó en 'Entre Ceja & Ceja'.