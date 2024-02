"El almuerzo era caldo de gallina": Ex Alianza Lima revela cómo concentraban los 'íntimos' antes del clásico

¡De no creer! Un exjugador de Alianza Lima ha revelado detalles inéditos sobre cómo vivían los 'blanquiazules' la previa del clásico contra Universitario. Incluso, confesó que almorzaban platillos preparados a base de gallina en su época. ¿Qué más dijo?

El exfutbolista 'íntimo' en cuestión es nada más ni nada menos que Luis Trujillo, actual lateral izquierdo de Unión Comercio, quien fue consultado sobre cómo se preparaba antes de enfrentar a la 'U' en su etapa como defensor de La Victoria.

Para sorpresa del panel, el hoy jugador de la Liga 1 dio a conocer que concentraban en 'Matute' y, antes de medir fuerzas con los 'cremas', se deleitaban con un menú particular.

Y es que, de acuerdo con las declaraciones de Luis Trujillo, preparaban caldo de gallina, ají de gallina y crema volteada antes de un clásico durante su estadía en Alianza Lima.

"No sé si seguirá hasta ahora viviéndose de esa manera. Me acuerdo de que el almuerzo era caldo de gallina, ají de gallina y crema volteada de postre. Concentrábamos en Matute y ese era el almuerzo", declaró para L1 Radio.

Cabe decir que tras revelar esta inédita información, el defensa de Unión Comercio aclaró que dicha costumbre se practicaba cuando él estuvo en La Victoria y desconoce si continua llevándose a cabo.

Incluso, señaló que la cocinera que se encargaba de preparar dichos platillos en esos años ya no estaría en Alianza Lima.

"No sé si seguirán con la misma mística. La misma cocinera ya no está. Eso sí lo tengo claro, ya no está la 'tía Esther', pero está la 'Chinita' o Fernando que también estaban ahí, pero no sé si seguirán con lo mismo", agregó.