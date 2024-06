¡El último baile! Paolo Guerrero rompe en llanto al cantar el himno de Perú en su último partido de Copa América

El goleador histórico de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero, rompió en llanto durante el himno del Perú momentos previos al que sería su último partido con "el equipo de todos" en la Copa América.

Una emoción inmensa llenó el corazón blanquirrojo del peruano que más participaciones tuvo en la Copa América. Esta sería la última participación en que el hijo de Doña Peta, se presentase en una contienda internacional con la blanquirroja.

Lamentablemente, el último partido de la fase de grupos también sería el último en una larga lista de encuentros en que el delantero fue titular. Agregado a ello, esto significa que Teodoro 'Lolo' Fernández, seguirá siendo el goleador histórico de la 'Sele' en este torneo.

Es por ello que, durante la entonación de las sagradas notas del himno nacional del Perú, este soltó unas lágrimas en reflejo de toda esta historia por la que pasó de la mano del representativo peruano. Pese a todo lo que implicaba este partido para la selección peruana, el resultado no fue reflejo del deseo de todos los peruanos. Con dos sobre cero, la selección campeona del mundo se impuso, pese a que se le anuló un gol y que fallaran un penal.

Con este partido, terminó la participación de los peruanos en la Copa América Estados Unidos 2024, mientras que, de su grupo, los que pasan a segunda fase serán sus rivales Argentina y Canadá.

Días previos al encuentro con la campeona del mundo, el seleccionado señaló todo el cariño que tiene por el Perú y en especial por su fútbol.

"Yo particularmente trato de ayudar en lo que yo pueda. Lo he dicho siempre, trato de estar en todo momento para mis compañeros, apoyar. Yo particularmente me juego mucho. Todos los partidos de la selección son importantes, trato de que mi país sobresalga. Estaré aquí cuando la selección me necesite, cuando no, apoyar también. Es mi país, mi pueblo y lo que más quiero en mi vida. Trataré de hacer lo que pueda para que país sobresalga en el deporte", comentó hace unos días para el mismo medio.