¡Emocionado! Juan Carlos Oblitas tras nueva victoria de la 'Blanquirroja' de Jorge Fossati: "Tengo esperanza"

El director general de fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas, se mostró esperanzado con que la 'Blanquirroja', al mando de Jorge Fossati, mejore su desenvolvimiento en las Clasificatorias a la Copa del Mundo 2026, ello luego que el 'Equipo de todos' obtuviera victorias ante Nicaragua y República Dominicana.

Culminado el juego en el Monumental, el 'Ciego' sostuvo que su postura optimista está respaldada en los buenos momentos que vivió la 'Bicolor' hasta antes del 2022. Según indicó, los futbolistas peruanos no se olvidaron de jugar, sino que el equipo nacional ingresó en círculo de malos resultados.

En ese sentido, hizo alusión a la Copa América Estados Unidos 2026, a fin de señalar que esta competición ayudará al estratega uruguayo a determinar la conformación del equipo titular con miras al reinicio de las Eliminatorias.

"Yo tengo esperanza, si no no estaría acá. El fútbol no se olvida uno de jugar, son momentos y es una situación delicada en la tabla, tenemos que ser realistas, pero la esperanza debe mantenernos fuertes en estos momentos. Esperanza es lo que le faltaba a la hinchada, ya vendrán rivales complicados, la Copa América, pero servirá para que Jorge pueda vislumbrar para el equipo que jugará Eliminatorias", declaró en Movistar Deportes.