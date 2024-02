¿Esperaba este rendimiento? Martín Cauteruccio reflexivo tras su contundente arranque en el Torneo Apertura

08/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El goleador del Torneo Apertura, Martín Cauteruccio, se pronunció respecto a su actual rendimiento en Sporting Cristal, donde marcó cinco goles en solo dos partidos (contra ADT y Sport Boys).

Cauteruccio reflexivo tras su contundente

En entrevista a Al Ángulo, 'Caute' habló sobre su desenvolvimiento en 'SC', el proceso de acercamiento al club rímense y otros temas más.

A detalle, el delantero uruguayo aseguró que esta es la "primera vez" que, además de anotar goles, viene contribuyendo con el juego de su equipo.

"Es la primera vez que tengo un arranque así. Siempre busco estar arriba. No solo lo digo por la tabla de goleadores, sino por ayudar al equipo y sentirme útil", señaló Cauteruccio en Movistar Deportes.

'El Piqui' y 'Caute'

En ese sentido, el atacante de 36 años contó que Jorge Cazulo fue quien le recomendó que venga a la Liga 1. Según indicó, 'El Piqui' le dijo que en el certamen peruano había más espacios que él podía aprovechar con sus características.

"Lo que más hablamos con Cazulo es que él creía que yo podía encajar en el fútbol peruano porque se deja un poco más de espacios y tienes tiempo para definir. Dada mi edad, tener ese tiempo y espacio te puede beneficiar", añadió en su intervención.

La estrella de 'SC'

En esta temporada 2024, 'Caute' ha sido el fichaje estelar del cuadro 'cervecero'. Y es que, en apenas dos fechas, anotó un total de cinco goles. El delantero viene encajando muy bien en el esquema de Enderson Moreira, DT de 'Cristal'.

Antecedentes de Cauteruccio

Con más de 15 años de carrera que respaldan sus capacidades como delantero, Martín ha disputado 499 partidos como profesional, anotando 151 goles en importantes clubes como San Lorenzo, Independiente, Nacional, Cruz Azul y Estudiantes de La Plata.

Además, fue partícipe de una de las gestas más grandes del fútbol sudamericano en los últimos años, como lo fue la Copa Libertadores 2014, conseguida por San Lorenzo de Almagro. Como si no fuera poco, ganó la Supercopa Argentina y la Liga Argentina con ese mismo equipo.

De esta manera, el goleador del Torneo Apertura, Martín Cauteruccio, habló sobre su desenvolvimiento en 'SC', el proceso de acercamiento al club rímense y otros temas más.