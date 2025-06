Eduardo Salhuana sobre madre e hija contratadas en el Congreso: "No hay legislación que lo prohíba, pero no es ético"

El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, manifestó que es correcta la información respecto a que una madre e hija, ambas militantes de Alianza Para el Progreso (APP), fueron contratadas en el Parlamento.

El congresista, que también es parte del mencionado partido político, indicó que hicieron las indagaciones correspondientes luego del reportaje emitido por Cuarto Poder. Tras ello, confirmó que lo difundido corresponde a la verdad y dicho personal es familia directa.

#EnVivo Eduardo Salhuana sobre contratación de madre e hija en el Congreso: No hay una legislación que prohíba esta situación, pero éticamente no es correcto. Estamos viendo qué solución le vamos a dar

En esa línea, el titular del Congreso manifestó que no existiría una legislación que prohíba este tipo de casos, pero consideró que la situación no es vista de forma ética, por lo cual están evaluando una solución al tema.

"Hemos consultado la legalidad o no, y nos han señalado que no hay una legislación que prohíba esta situación. Lo cual, sin embargo no puedo dejar de mencionar, que éticamente no es correcto. Es un tema que estamos viendo que solución le vamos a dar", detalló.