Patricia Benavides: Delia Espinoza niega que soy fiscal de la Nación y luego hace pedido señalando que sí lo soy

Patricia Benavides arremetió contra titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, luego que el Poder Judicial (PJ) la suspendió en el cargo como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación por 24 meses.

Cuestiona a la fiscal de la Nación

En conferencia de prensa, Benavides Vargas manifestó que ha acatado la resolución judicial, que calificó como "contraria a las normas". Además, aseguró que hasta ahora ella y su equipo legal no logran comprender el "contrasentido" que hay en todo este caso.

Según precisó, es ilógico que Espinoza Valenzuela primero decida no reconocerla como fiscal de la Nación y luego haga un requerimiento al PJ solicitando que sea suspendida de dicho cargo.

"No les parece que es un contrasentido de primero negar que soy fiscal de la Nación y luego hacer un requerimiento al Poder Judicial señalando que sí lo soy?", expresó.

Agregado a ello, señaló que la actual titular del Ministerio Público no acató la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que dispone su restitución en los referidos cargos de la institución, por lo cual calificó ello como una "desobediencia flagrante".

"La señora Espinoza no cumplió con lo señalado en la Junta Nacional de Justicia, en el cual se me restituía en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación. Hay una desobediencia flagrante del cumplimiento de esa resolución. ¿Y cómo hace un pedido al Poder Judicial señalando que se me suspenda como fiscal suprema y fiscal de la Nación?", indicó.

Patricia Benavides aseguró que Delia Espinoza no cumplió con una resolución de la Junta Nacional de Justicia que ordenaba su restitución: "Hay una desobediencia flagrante". Además, atribuyó los ataques en su contra a que no accedió a presiones políticas o personales... pic.twitter.com/jGFMTBxfzg — Canal N (@canalN_) June 26, 2025

Patricia Benavides arremete contra Delia Espinoza

Patricia Benavides afirmó que lleva casi tres décadas ejerciendo funciones de forma correcta en el Ministerio Público y aseguró que todas estas medidas en su contra se dan porque no ha cedido a "intereses ajenos".

"Tengo 28 años laborando en el Ministerio Público, habiendo llegado a la cúspide de mi carrera, realizando mis funciones conforme a ley con un actuar correcto. Y, al no hacer caso a los intereses ajenos, es que recurren a todo este atropello en contra de mis derechos fundamentales", señaló.

Agregó que las fechas no coinciden: "A mí se me restituye en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación, se me notifica con fecha 13 de junio. Pero ¿con qué fecha piden mi suspensión en el cargo? con fecha 11 de junio".

De esta manera, durante una conferencia de prensa, Patricia Benavides criticó el actuar de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y aseguró que se está "instrumentalizando el Ministerio Público".