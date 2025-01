"Está decepcionado": Agente de Felipe Chávez comparte como jugador tomó no ir al Sudamericano

Felipe Chávez, joven prodigio que milita en las divisiones inferiores del Bayern Münich, fue noticia al no ser convocado por 'Chemo' Del Solar al Sudamericano sub-20 de este año. Frente a esto, su agente expuso que el jugador ha tomado la noticia con una enorme decepción.

La convocatoria de José Guillermo Del Solar, actual entrenador a cargo de la sub-20, fue noticia por dejar afuera al mediocampista que pertenece a las juveniles del gigante alemán. Además, el DT peruano dio sus explicaciones para tomar la decisión.

No obstante, el agente del joven peruano alemán de 17 años brindó una entrevista al medio Infobae sobre lo ocurrido y enfatizó que la noticia decepcionó a la joya del Bayern Münich. Agregó de igual forma que no comparte lo que expuso 'Chemo', pero han tenido que aceptar y respetar la decisión que tomó.

Asimismo, precisó que luego de no ver su nombre en la lista de convocados lo dejó decepcionado. Aunque debido a los rumores que surgieron y se propagaron estaba mentalmente preparado un poco para afrontar la noticia.

Una de las razones que tomó el encargado de la categoría sub-20 del equipo fue que por un tema de edad consideraba que otros chicos se encontraban mejor preparados para afrontar el Sudamericano. El manager de Chávez aseguró que esto no excusa que deje afuera a quien podría ser una de las figuras del torneo.

"No puedo comparar un jugador que claramente destaca en uno de los clubes más grandes del mundo, con chicos que, con todo respeto, se formaron en Perú y todavía no debutan en la Liga 1 y concluir que no tiene el nivel. Al contrario, bajo mi punto de vista es el mejor jugador que hubiera tenido ese plantel en el torneo. Pero tenemos que respetar y aceptar la decisión de Chemo", declaró.