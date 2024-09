Ricardo Gareca estalla contra la prensa chilena tras goleada ante Argentina: "Hace dos Mundiales que no van"

La fecha siete de las Eliminatorias Sudamericanas arrancó este jueves con dos encuentros que terminaron en goleada. En primer lugar, Bolivia despachó 4-0 a Venezuela en los 4 mil metros de altura de El Alto y Argentina pasó por arriba al Chile de Ricardo Gareca por 3-0 en Buenos Aires.

Precisamente, el estratega argentino se mostró bastante molesto con este abultado resultado en la conferencia de prensa que dio tras el pitazo final. Como se sabe, el 'Tigre' viene siendo duramente criticado por la prensa chilena por las escasas victorias que consiguió desde que asumió el cargo.

En primer lugar, Ricardo Gareca reconoció la superioridad de Argentina durante los 90 minutos del encuentro jugado en el Monumental de River Plate. Según sus impresiones, Chile tuvo un buen arranque en el primer tiempo e incluso lamentó aquel cabezazo que pegó en el palo sobre el final de la primera mitad que pudo significar la apertura del marcado.

"Nos costó encontrar. Creo que nos acomodamos después de los 30. No fue un buen partido nuestro. De cara a lo que viene, tenemos que mejorar. Partido difícil. Creo que Argentina estuvo bien, aunque lo pudimos controlar. La más clara del primer tiempo la tuvimos nosotros. También tuvieron esa dosis de suerte. Pudimos haber concretado ese cabezazo que pegó en el palo, pero no se dio. Nos complicó ese gol en el inicio del segundo tiempo. No se discute el triunfo de ellos", inició.