¡Fuerte! César Acuña revela por qué Guerrero rompería contrato con la UCV: "Amenazaron a su mamá"

César Acuña reveló que Paolo Guerrero busca romper su contrato con la Universidad César Vallejo (UCV), debido a que la madre del 'Depredador', Petronila Gonzales, es víctima de amenazas.

En declaraciones a la prensa, el gobernador de La Libertad aseguró que entiende la posición del delantero de la Selección Peruana y precisó que la intimidación ocurrió el mismo día que el jugador firmó su contrato con el conjunto 'poeta'.

"La verdad es que a Paolo yo lo entiendo. El mismo día que firmó el contrato, delincuentes amenazaron a su mamá. Creo que él está meditando si es su familia o es el fútbol. Son temas de seguridad y no quiere exponerse. Yo haría igual si fuera mi familia", declaró.

Asimismo, Acuña Peralta indicó que el abogado de Guerrero llamó a los ministros de Defensa y del Interior para que le brinden seguridad. También, resaltó que la UCV tuvo la mejor intención de contar con el experimentado futbolista.

En declaraciones para Líbero, el delegado del equipo de La Victoria, Tito Ordoñez, reveló cual es la posición que ha tomado el conjunto de Matute ante la sorpresa de que el 'Depredador' no quiere jugar en Trujillo, pese a haber puesto su rúbrica con los 'poetas'.

"Alianza Lima no ha dicho nada y no ha manifestado respecto a Paolo Guerrero. No ha presentado ninguna oferta. Las razones de que Paolo se quiera ir de la Universidad César Vallejo son estrictamente personales", acotó al citado medio.