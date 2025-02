Gustavo Cazonatti y su sentido mensaje tras sufrir grave lesión: "El momento más difícil de mi carrera"

Sporting Cristal deberá afrontar lo que resta del 2025 sin uno de sus jugadores más importantes del plantel. El volante Gustavo Cazonatti, quien salió lesionado durante el duelo ante Sport Boys, sufrió una grave lesión en su rodilla derecha la cual compromete los ligamentos y el menisco de aquella zona.

Así lo indicó el propio parte médico del club celeste señalando que, por suerte, la dolencia no generó un daño óseo, pero que de igual forma será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas.

Como era de esperarse, el propio Gustavo Cazonatti se pronunció luego de conocer la gravedad de la lesión que lo alejará de las canchas por casi todo un año. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el volante brasileño manifestó su tristeza por este hecho y dejó en claro que es el momento más complicado de su carrera futbolística.

Pese a ello, aprovecho la oportunidad para agradecer los mensajes recibidos por parte de los hinchas y de paso prometió trabajar de la mejor manera para acelerar su regreso a los campos de juego.

"Sin duda, es el momento más difícil de mi carrera, quiero agradecer los mensajes de apoyo que he recibido en los últimos días. No ha sido fácil, pero el cariño de todos me ha hecho sentir bien en este momento tan difícil. Trabajaré duro para volver lo más pronto posible, y aún más fuerte en la búsqueda de nuestros objetivos. ¡Muchas gracias!", expresó.