Yoshimar Yotún sorprende al revelar que Gareca lo comparaba con Toni Kroos: "En algunas cosas le ganaba"

A pesar de que ya pasaron más de dos años desde que dejó el país, diversos jugadores de la Selección Peruana siguen recordando con añoranza a Ricardo Gareca. El ejemplo más reciente fue el de Yoshimar Yotún quien reveló una divertida comparación que le hizo el argentino con el crack mundial, Toni Kroos, durante una entrevista en YouTube.

El actual volante de Sporting Cristal habló extensamente con el canal del periodista Horacio Zimmerman y contó sobre este divertido hecho. A pesar de las grandes diferencias, el volante aseguró que el 'Tigre' solía hacer este tipo de comparativos con otros elementos durante los ocho años que duró su proceso.

Durante esta charla, Yoshimar Yotún aseguró que Ricardo Gareca y su comando técnico les presentaban a sus dirigidos estadísticas de ellos y de grandes jugadores por todo el mundo. En su caso, fue comparado en números con el alemán Toni Kroos e incluso aseguró que había situaciones en que sus métricas eran superiores.

"Tuvimos ocho años con un entrenador que, a pesar que nos daba carta libre a la hora de jugar, era muy loco estadística con su comando técnico. Comparaba a los jugadores top en mi posición. A mi me comparaba con Toni Kroos. Toni Kroos no pierde ningún pase, analizaba cuántas veces entraba en contacto, intervenciones, yo no estaba tan mal", inició.