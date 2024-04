¡Hasta las lágrimas! Hincha de Alianza Lima se toma fotos con jugadores de Universitario

19/04/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

¡De no creer! Un hincha de Alianza Lima se volvió viral en redes sociales tras protagonizar un curioso momento en el aeropuerto con los jugadores de Universitario de Deportes, Segundo Portocarrero y Álex Valera. ¿El motivo? El aficionado les pidió tomarse fotos y enviar saludos hacia su cámara.

"Esto así no más no se ve"

Aun cuando el joven llevaba puesto la camiseta de Alianza Lima, los dos jugadores de Universitario aceptaron la solicitud con mucho gusto y dejaron de lado la histórica rivalidad entre ambos equipos en las canchas.

En el video, se puede apreciar el preciso momento en que el hincha íntimo hace cola con otros espectadores para pedirle una instantánea a Segundo Portocarrero. Finalmente, cuando le toca su turno, se acerca totalmente emocionado y sonriente.

Pero la historia no acabó allí. Las imágenes también muestran que el hincha de Alianza Lima se acercó a Alex Valera para pedirle un saludo a la cámara. "Esto es algo que así no más, no se ve", se le escucha decir a uno de los presentes en dicho encuentro.

"Cuando uno está haciendo las cosas bien y con mucha humildad, obviamente uno se gana el cariño de la gente" , sostuvo el futbolista ecuatoriano, cuando se dirigía rumbo a Tarapoto con la selección.

Previo viaje de Universitario a Tarapoto, Segundo Portocarrero se topó con un hincha de Alianza Lima, quien le pidió una fotografía y el ecuatoriano accedió sin problemas. @deportuit_peru . pic.twitter.com/DhBDMtuDj5 — TADOKORO (@tadokolo79) April 18, 2024

¿Profesionalismo o "la maldición"?

Como era de esperar, las imágenes despertaron revuelo y generaron diversas reacciones entre los aficionados al fútbol peruano. Así, mientras que unos realizaron bromas sobre este peculiar encuentro, otros resaltaron el profesionalismo de los jugadores 'cremas'.

"Anulo maldición", "¿Se supone que esto es digno de aplaudir?", "Nos salaron", "La maldición nunca falla", "¿Cuál es el problema? Ninguno. Bravo", "Son profesionales, no como Cueva o Butrón" o "Me parece perfecto", fueron solo algunos de los comentarios vertidos en redes sociales.

Álex Valera: "Quiero seguir en racha"

Álex Valera viene siendo criticado por los hinchas cremas por su menor cantidad de anotaciones en los partidos, sin embargo, ha declarado que, aunque el gol es prioridad, su principal objetivo es asistir a sus compañeros dentro del campo.

"Con los años que tengo en el fútbol he aprendido que tengo que jugar para el equipo. Es importante el gol, pero también lo es ayudar a tus compañeros, marcando, defendiendo, dando una asistencia. Estuve tranquilo, sabiendo que iba a llegar el gol en cualquier momento. Se está dando la oportunidad ahora y lo que quiero es seguir en racha como antes, metiendo goles casi todos los partidos", comentó.

De esta manera, se viralizó en redes sociales el momento en que un hincha de Alianza Lima le pidió a dos jugadores de Universitario tomarse fotos con él y estos aceptaron el pedido del aficionado íntimo.