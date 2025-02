"A lo Messi": Conmebol enloquece con golazo de Kevin Quevedo en el Alianza Lima vs Nacional

13/02/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Kevin Quevedo brilló en el Alianza Lima vs. Nacional por la Copa Libertadores 2025 con dos golazos, pero uno en particular hizo enloquecer a Conmebol. A través de una publicación en sus redes sociales, el organismo no dudó en comparar su espectacular definición con las de Lionel Messi.

Kevin Quevedo brilló con doblete

El doblete de Kevin Quevedo y la anotación de Hernán Barcos pusieron a los 'íntimos' en la siguiente instancia. Ambos jugadores se lucieron con su gran desempeño, pero el 27 de Alianza Lima terminó llevándose todos los aplausos por sus golazos.

Fue una noche inolvidable de Kevin Quevedo porque lució con tremendas pinturitas: la primera celebración fue al aprovechar un rebote tras un cabezazo de el 'Pirata' a los 10 minutos y el segundo llegó luego de una jugada espectacular de Guillermo Enrique que terminó en golazo de pecho del atacante nacional a los 54′.

Y justamente esa 'diana' se convirtió en tendencia, y hasta la Conmebol se animó a realizar una peculiar comparación que generó muchas reacciones en redes sociales. " Golazo de pecho a lo Messi ", escribió la entidad en sus redes sociales.

Reconocimiento para Hernán Barcos

Otra figura de la clasificación de Alianza Lima fue el 'Pirata'. El delantero volvió a destacar en el equipo de Néstor Gorosito tras aumentar el marcador con un gol luego de brillante jugada de Eryc Castillo a los 50 minutos.

Conmebol se rindió ante la jerarquía de Hernán Barcos y le dedicó más de una publicación destacando su gran nivel futbolístico.

Es necesario precisar que el jugador de 40 años fue el héroe de los 'blanquiazules' en el partido de ida que se jugó en Asunción, anotando el gol del empate que llegó gracias a un penal que él mismo fabricó y cerró una igualdad con sabor a triunfo.

"No fue el mejor partido nuestro, pero creo que en el segundo tiempo fuimos contundentes y conseguimos la victoria. Boca siempre es Boca, un club grande, un club difícil, pero nosotros vamos a hacer nuestra parte, tratar de ganar acá en casa y buscar la clasificación acá", apuntó Hernán en zona mixta.

Recordemos que, a inicios de temporada, Hernán Barcos dio la peor noticia que pudieron recibir los hinchas 'íntimos': anunció su retiro este 2025. Esta será la última temporada del inacabable atacante, y todos esperan que pueda cerrarla a lo grande, con Alianza campeón.

