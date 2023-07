Hernán Barcos sobre actualidad de Alianza Lima: "No estamos generando ocasiones"

El delantero Hernán Barcos se refirió sobre el momento que vive Alianza Lima y apuntó que la ofensiva del equipo no ha generado las ocasiones de gol que solían realizar en partidos anteriores.

"Algo que nos preocupa es que no estamos generando ocasiones, si generas 20 y erras 18 vamos a preocuparnos por qué estamos errando tanto pero no es el caso. Acá no estamos generando, casi no tenemos situaciones de gol y eso sí preocupa", declaró.