Hinchas de Sport Boys reaccionan a Paolo Guerrero en partido con UCV: "Solo es hijito de mamá"

Sport Boys logró una contundente victoria 2-0 ante el club de la UCV, por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1, en el Estadio Miguel Grau del Callao, dándole así una alegría a todos sus hinchas, quienes a su vez no dudaron en arremeter contra el delantero Paolo Guerrero por su nivel de juego y que a pesar de contar con su presencia, el cuadro trujillano está muy cerca al descenso.

El cuadro 'chalaco' recibió al equipo 'Poeta' en su estadio y demostraron un mejor rendimiento en el partido. Un par de atajadas de Rivadeneyra e incontables fallos frente al arco de Ramírez y Vélez impidieron que UCV sumara en el 'score'.

A pesar de sus intentos de lograr abrir el marcador a favor de su equipo, Guerrero sufrió una brutal patada por parte de Morales, que lo dejó tirado en el suelo y generó la molestia de sus hinchas y en especial, porque el árbitro no amonestó al jugador.

En el minuto 40, Renzo Salazar anotó el segundo gol con el que la escuadra rosada sumó tres puntos y escalando posiciones, mientras que deja a UCV a solo dos puestos de pasar al descenso.

Tras la finalización del partido, cientos de hinchas de Sport Boys no dudaron en expresar su alegría por ver al equipo de sus amores" triunfar y no dudaron en hacer referencia sobre el juego mostrado por el 'Depredador' en la cancha, tras ser el reciente jale del equipo de UCV en un intento de lograr salir campeones junto a él en el campeonato nacional.

"Un jugador como cualquiera. Un jugador de 40 años no rinde", "una contratación tan cara por las puras", "es un hijito de mamá", "en el Callao no le van a tratar tan bonito. Cuando juegue por la Selección seremos hinchas de Paolo, pero cuando jueguen contra nosotros, definitivamente quien venga, así sea Messi, nosotros vamos a 'matarlo, a gritarlo", "piña jugando Paolo. Paolo es jugando fuera, aquí no, esto es para machos", "Paolo no pasa nada, es puro marketing nada más", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en la plataforma china de TikTok.