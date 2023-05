¡Indignante! Futbolista Vinicius Junior recibió insultos racistas en el partido contra el Valencia

El jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, sufrió insultos racistas en el partido contra el Valencia por la jornada 35 de la liga española. Diversos futbolistas, exfutbolistas, políticos e hinchas han repudiado lo ocurrido.

Vinícius volvió a estar en el ojo del huracán por hechos que manchan el fútbol, al ser objeto de insultos racistas por parte de unos aficionados del Valencia, y terminar expulsado por agredir a un jugador rival.

Tras haberle mostrado la tarjeta roja, el brasileño encaró al público valenciano haciendo el gesto de "A Segunda" levantando los dedos índice y corazón en forma de V o dos.

Según el acta del arbitro español, Ricardo de Burgos Bengoetxea, fue en el minuto 73 que ocurre exactamente el altercado entre 'Vini' y un hincha del Valencia que le habría gritado "mono" al jugador del Real Madrid.

A través de sus redes sociales, el delantero brasileño, emitió sus molestias sobre el constante racismo que recibe en los partidos de LaLiga y exhortó a las autoridades que cumplan su labor para frenar estos hechos.

Además, lamentó que España empiece a adoptar la imagen de un "país racista" al resto del mundo y enfatizó que luchará contra el racismo en todo momento.

"Una hermosa nación, que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo desde un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como país de racistas. Y lamentablemente con todo lo que pasa semanalmente, no tengo como defender", redactó.