Jairo Vélez, jugador de César Vallejo, se nacionalizó peruano ¿Podrá jugar por la selección?

El Club César Vallejo recibió una buena noticia en medio del mal presente en la Liga 1 2024 donde viene luchando por salvarse del descenso, luego de la nacionalización de Jairo Vélez. El futbolista nacido en Ecuador cumplió con los requisitos que exigen Migraciones por lo que recibió la nacionalidad peruana en una reciente ceremonia.

Como se recuerda, el futbolista llegó al elenco trujillano en la temporada 2020 y a partir de ahí se estableció como uno de los más importantes del elenco poeta. Por ello, este decidió convertirse en peruano para no utilizar un cupo de extranjeros de aquí en adelante.

Esto será de gran beneficio para César Vallejo pues Jairo Vélez mantiene contrato con el club hasta el 2026. De esta manera, el futbolista podrá actuar en el campeonato nacional como un peruano más.

A partir de ahora, la pregunta se instalará en los hinchas de la Selección Peruana luego de su nacionalización. Para aclararlo, el mediocampista ya cuenta con la nacionalidad de nuestro país, pero aún no puede ser considerado por Jorge Fossati.

Esto se debe a la nueva norma impuesta por FIFA la cual indica que cualquier jugador nacionalizado deberá cumplir cinco años ininterrumpidos viviendo en dicho país (en este caso el Perú) para lograr ser un jugador elegible de su respectiva selección.

Este plazo se vence en mayo del 2025 por lo que a partir de dicha fecha ingresará al grupo de jugador convocables de combinado patrio pensando en las Eliminatorias Sudamericanas.

Un hecho parecido se dio con Kevin Serna luego que dejara las filas de Alianza Lima para ser traspasado a Fluminense de Brasil. El atacante colombiano ya tenía cuatro años sin dejar el Perú y de quedarse en el elenco blanquiazul hubiera sido parte del universo de jugadores elegibles para la Selección Peruana.

Sin embargo, con su partida al fútbol brasileño esta opción queda totalmente descartada e incluso el propio delantero dejó en claro que Colombia siempre fue su primera opción.

"Fue una linda experiencia en Perú, de verdad estoy muy agradecido con el país porque fueron los que me dieron la oportunidad de darme a conocer al mundo. Estuve tres años y este iba a ser el cuarto, ya había obtenido la nacionalidad y, por el buen momento que estaba pasando, la gente me decía que si se daba la oportunidad de ser llamado a la selección peruana. Yo siempre lo tomé con calma, que me debía a los planes de Dios, que iba a esperar y que siempre trataba de trabajar", indicó días atrás.