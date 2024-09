Alianza Lima: Bruno Marioni respondió finalmente quien fue el responsable de fichar a Jeriel de Santis

Alianza Lima sigue metido en la pelea por el Torneo Clausura luego de la cómoda victoria ante Sport Boys por 3-0. Con esos tres puntos, el elenco de Mariano Soso se ubica segundo en la tabla de posiciones a solo una unidad de Universitario.

Pero a pesar que la actualidad de los blanquiazules marcha viento en popa, algunos temas del pasado siguen generando incomodidad. Por ejemplo, Bruno Marioni recientemente conversó con el programa 'Tiempo muerto' del periodista Giancarlo Granda donde respondió diversos detalles del manejo del club.

Uno de los temas que abordó el director deportivo de Alianza Lima fue sobre el fichaje de Jeriel de Santis a inicios de temporada. Como se recuerda, el delantero de ascendencia venezolana arribó al elenco victoriano para suplir a un lesionado Pablo Sabbag, pero con el correr de los partidos fue demostrando su bajo nivel dentro del campo de juego.

Ante ello, el directivo aseguró que el hecho de no poder fichar a más futbolistas extranjeros generó que busquen a un elemento peruano lo cual limitó las opciones. A su vez, precisó que no hubo un solo responsable de concretar dicha operación, sino que fue el club como con cualquier otro jugador.

"Lo trajo Alianza Lima. Todos los jugadores vienen por Alianza Lima. No los trae nadie. Los contrata Alianza. No los contrata Bruno Marioni, no los contrata Federico Flores, no los contrata Alejandro Restrepo, no los contrata las personas, sino el club. Hay que contextualizar. Nosotros no teníamos posibilidad de traer más extranjeros. Pablo Sabbag se lesiona con la selección de Siria en el partido por la Copa de Asia a muy pocas semanas de que cierre el libro de pases", inició.