Joan Laporta: "Con Messi tenemos pagos pendientes hasta el 2025"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se refirió sobre la deuda del equipo con Lionel Messi y lo que conversó con el padre de 'La Pulga' durante las reuniones que sostuvieron en el mes de junio.

En una entrevista para el medio español 'La Vanguardia', el mandamás del club catalán indicó que tenían un acuerdo establecido con LaLiga para destinar una parte de los recursos del Barcelona en el caso de que el campeón del mundo decidiera regresar.

Asimismo, Laporta señaló que iniciarán las gestiones para el "superhomenaje" que le darán a a Messi en el Camp Nou, cuando finalicen las obras en la temporada 2026-2027.

Por otra parte, el presidente informó que la deuda que mantine el Barcelona con el astro argentino es sobre el diferimiento de la masa salarial, pactada durante la gestión de Josep Maria Bartomeu, y aseguró que será pagada hasta el 2025.

En entrevista para los medios deportivos españoles Mundo Deportivo y Sport, 'La Pulga' indicó que estas mismas personas serían parte de la junta del club ya que podrían considerar que su regreso no es beneficioso para el equipo.

"No sé. Pero seguramente haya gente que no quiere que vuelva, como también en su momento no quería que me quedara cuando me tuve que ir. Como mucha gente que sé que quiere que vuelva y así lo manifestaron y lo hicieron público. Pero seguramente haya gente de la junta que no quiere que vuelva, que crea que no sea bueno para el club mi regreso", declaró.