Cesc Fábregas anunció que se retira del fútbol: "He disfrutado cada minuto en el campo"

El jugador Cesc Fábrega anunció su retiro definitivo del fútbol mediante una publicación en sus redes sociales. Asimismo, el futbolista resaltó que disfruto todo el tiempo que estuvo en las canchas.

La noticia de que Cesc Fábrega ya no jugará más al fútbol fue un duro golpe para varios fanáticos del deporte rey. El centrocampista hizo publica la noticia mediante 3 videos en sus redes sociales, los cuales contienen textos en ingles, español e italiano.

"Después de 21 temporadas jugando como profesional, ha llegado el momento de colgar las botas [...] No olvidaré jamás mis primeros días en el Arenys, el Mataró, el Barça, el Arsenal, la vuelta al Barça, el Chelsea, el Mónaco y el Como", inició en su publicación vía Instagram.

Asimismo, resaltó que fue una vez el mejor del mundo y el haber levantado 2 Eurocopas en alguna ocasión. Además, el español indica que todas sus experiencias en las canchas "Han sido un viaje imposible de olvidar".

"Todos los que me habéis ayudado, mis compañeros, entrenadores, directores, presidentes, dueños, fans y mi agente, un gracias de corazón. A los oponentes, gracias por hacerme más fuerte. Y a toda mi familia, desde mis padres y mi hermana hasta mi mujer y mis hijos, gracias por vuestros consejos", añadió el jugador.

Por otro lado, el futbolista reveló que inicia un nuevo proyecto, debido a que empezará a entrenar al equipo B y al Primavera del Como 1907, club que se ganó su corazón.

"Pero no todo es tristeza, ahora también empieza un nuevo reto, me siento feliz de anunciar que voy a cruzar la línea blanca y empezaré a entrenar al equipo B y al Primavera del Como 1907, un club y un proyecto que me ilusiona muchísimo", expresó.