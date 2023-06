Jorge Fossati mantiene la calma tras llegada del VAR a la Liga 1: "Sigue siendo el hombre el que decide"

El VAR hará su tan esperado debut este jueves 22 de junio cuando inicie el Torneo Clausura de la Liga 1. Uno de los equipos protagonistas que vivirá dicho estreno es Universitario de Deportes, que jugará contra Cienciano esta noche y cuyo entrenador, Jorge Fossati, pone paños fríos a la llegada del videoarbitraje y deja un mensaje al arbitraje peruano.

Las palabras del estratega de la 'U' tuvieron lugar en la víspera del encuentro entre cremas y cusqueñas, donde el director técnico fue consultado sobre el próximo debut del VAR. Al respecto, se mostró calmado e indicó que quien controla la tecnología es el hombre, por lo que seguirán siendo los mismos árbitros quienes tomen las decisiones.

"No es una garantía total. Como siempre les digo, tenemos 4 o 5 cámaras y todas pueden ser muy buenas, pero depende del que las maneje si da los resultados que tiene que dar o no, si el que está atrás no la sabe manejar o no la quiere manejar de manera adecuada. Sigue siendo el hombre el que decide", declaró a Espn Perú.