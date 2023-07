Juan Carlos Oblitas sobre llegada de Paolo Guerrero a Liga de Quito: "Va a tener que adaptarse a la altura"

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, aseveró que Paolo Guerrero triunfará en la Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito.

En declaraciones a los medios de comunicación, el directivo indicó que el delantero de la selección peruana no podría estar en un mejor lugar que en Ecuador.

Asimismo, Oblitas señaló que Guerrero deberá adaptarse a los 2,850 metros de altura de la ciudad de Quito.

Cabe mencionar que Juan Carlos Oblitas dirigió Liga de Quito entre 2004 y 2006 donde se coronó campeón de fútbol ecuatoriano en la temporada del 2005.

El pasado 24 de julio, el delantero peruano fue presentado en el estadio Rodrigo Paz Delgado por su nuevo club, el LDU de Quito, ante la presencia de múltiples hinchas que recibieron al goleador de forma amena.

Guerrero se mostró entusiasmado ante la presencia de aficionados, que lo recibieron con arengas y cánticos. Además, tuvo la oportunidad de dirigirse ante la hinchada.

Según el capitán de la selección peruana, estuvo cerca de llegar a tienda íntima el año pasado, pero finalmente no firmó por el equipo de La Victoria. Pese a su deseo de vestir la camiseta de Alianza Lima, indicó que, cuando recibió la oferta, no se encontraba bien físicamente, pues aún tenía que recuperarse de la lesión que lo alejó tanto tiempo de las canchas.

"Como lo digo, en el 2022 me vinieron a buscar, me hicieron una propuesta, pero yo no estaba listo para ir a Alianza Lima. Yo no iba a firmar un contrato cuando yo todavía tenía que pasar por muchos procesos", explicó en ESPN.