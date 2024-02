Juan Reynoso a Gary Correa: "¿Te gusta pisar la pelota? ¡Ya te cag**!

01/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Gary Correa se sinceró sobre el cómo fue su relación con el ex entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, asegurando que el odio del DT hacia él proviene de un partido en el que se enfrentaron.

El jugador con pasado en Universitario de Deportes confesó en una entrevista con el programa digital "Cojo y Manco", como en un partido entre los cremas y Juan Aurich, el "Cabezón" lo insultó y trató de intimidarlo. Además, habría insultado a uno de sus dirigidos por no marcar de manera efectiva al volante.

"Él me dice: '¿Así que te gusta pisar la pelota? ¡Ya te cag*! El fútbol da vueltas... Luego, Raúl Fernández me dijo que, 'después del partido, se agarró con Luis Rabanal por no marcarte", contó Gary.

Antes de eso, el mediocampista aprovechó su oportunidad y se destacó notablemente en el partido del campeonato local. Con su desempeño, logró desequilibrar a su rival Jesús Rabanal y anotó el primer gol para su equipo. En medio de la celebración por su gol, surgió el primer encontronazo con Máximo.

"Hago el gol, celebro, tiro la pelota al aire y por el viento el balón cae al costado de Juan, no me percaté, eso me dijeron", dijo tras marcar frente a la U.

Esto dejó impactado a Correa, que tras ese encuentro había tenido una mala imagen del técnico. Sin embargo, lo que no sabía es que se avecinaría lo peor para su carrera y su paso por "El Ciclón del Norte".

Reynoso llega a Juan Aurich

Juan Reynoso arribó a Chiclayo para dirigir al equipo en el que aún estaba Gary como jugador. Cuando llegó, lo primero que hizo fue recordarle al jugador lo sucedido en su encuentro previo.

"A mitad del año llega a Aurich y me dice: 'te acuerdas de que el fútbol da vueltas, ahora pe. Me mandó a reserva. Ya sabía que Juan me había puesto la cruz, me tire al abandono", relataba el mediocampista.

Manco se fue de Juan Aurich peleando con Juan Reynoso

Reimond Manco se expresó después de que Correa compartió su historia sobre Juan Reynoso, mencionando que él también enfrentó dificultades con el 'Cabezón' durante su tiempo en Chiclayo.

"De Juan Aurich sí me fui medio peleado con Juan Reynoso. Venía y me decía, no vas a jugar. Si yo no rotaba, Gary no salía ni lista", narraba el como fue su experiencia cuando su compañero y él estaban al mando del popular "Cabezón".

Ambos terminaron saliendo del cuadro de Chiclayo. Sin embargo, para Gary Correa, la imagen de Juan Reynoso ya estaba manchada tras los insultos y lo que pasó después de ese primer enfrentamiento.