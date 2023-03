Julio César Uribe previo al Perú vs. Alemania: "Mañana será un termómetro de cara a lo que viene"

A un día del enfrentamiento de Perú vs. Alemania por partido amistoso. Julio César Uribe, exfigura de la 'Blanquirroja' se refirió al crucial encuentro a disputarse en territorio teutón. En ese sentido, el 'Diamante negro' mencionó que "mañana será el verdadero termómetro para la Selección Peruana de Fútbol".

Así es, el mítico deportista compartió la opinión de la hinchada patria, que se encuentra deseosa por percibir el nivel de la 'Blanquirroja' ante rivales de calidad. A detalle, Uribe apuntó que el juego de este sábado mostrará señales de lo que sucederá en las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El retirado centrocampista mostró esperanza en el choque del 'Equipo de todos' frente al tetracampeón del planeta. Al respecto, señaló que ganar este juego servirá mucho al proceso de Juan Máximo Reynoso; puesto que sus dirigidos obtendrán experiencia para afrontar los próximos certámenes internacionales.

El 'Diamante negro' destacó la basta historia deportiva de Alemania, pero invitó a los jugadores de la 'Blanquirroja' a no "temer". La figura de la 'Selección' desea ver a la oncena nacional empoderada y descarada, por momentos, para colocar contra las cuerdas a 'Las Águilas'

"A este nivel no hay partido fácil, cada quien en el tiempo ha escrito su propia historia. Hay que respetar, pero no hay que temer. Si bien Alemania tiene una historia futbolística más rica que la nuestra, no implica que lo será siempre", mencionó.