¡Con un meta! Renzo Garcés tras convertirse en blanquiazul: "Preparado para este nuevo propósito"

El nuevo defensor de Alianza Lima, Renzo Garcés, se manifestó por primera vez luego de conocerse su afiliación con el club blanquiazul hasta finales del 2024. Según indicó, está preparado para este nuevo propósito.

El ex-Universidad César Vallejo evidenció su alegría y compromiso con 'AL' por medio de un pasaje bíblico del libro Éxodo. El citado comentario lo dio el zaguero a través de sus plataformas digitales.

"Éxodo 33: 14-15. Y él dijo: Mi Presencia irá contigo, y te haré descansar. Y Moisés respondió: Si tu Presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Sé quien va delante de mí y quién es mi ancla segura: JESUCRISTO. Preparado para este nuevo Propósito en el cual me llamaste, Señor", escribió.