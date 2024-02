¿Le cierra las puertas? Jorge Fossati sobre Carlos Zambrano: "No voy atrás de nadie para entrenarlo"

El entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, se pronunció sobre la situación de Carlos Zambrano y tuvo duras palabras para el defensor nacional, quien aún no consigue equipo tras no ser tomado en cuenta por Alianza Lima para este 2024.

Las palabras del estratega uruguayo tuvieron lugar en entrevista para De Enganche, donde el director técnico reveló que sí ha logrado conversar con el popular 'Kaiser' en los primeros días de enero.

No obstante, confesó que, pese a que le ofreció apoyo por si necesitaba ayuda en este difícil escenario, no ha tenido "noticias" del futbolista desde aquel contacto a inicios del 2024.

Ante dicha situación, Jorge Fossati, entrenador de la Selección Peruana, dejó en claro que no irá "atrás de nadie" para que entrene.

"Me comuniqué con él en los primeros días de enero. Me dijo que estaba en una situación de impasse con su club de aquí, de Lima. Le dije que si lo necesitaba, estábamos a la orden. Y bueno, de ahí en más no tuve más noticias de él, así que tampoco voy atrás de nadie para entrenarlo", declaró el estratega.