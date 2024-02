¡Importante! Carlos Zambrano le puso fecha a su retiro profesional: ¿Jugará este 2024?

06/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El zaguero de la Selección Peruana, Carlos Zambrano, anunció cuándo se retirará del fútbol profesional, ello luego de su reciente paso por Alianza Lima y Boca Juniors.

En diálogo con Sergio Peña, reveló la edad en la que colgará los botines. Según indicó, tomará esta decisión antes de que no esté en capacidades de desenvolverse en el terreno de juego.

A detalle, el defensor de 34 años manifestó que en dos o tres temporadas le pondrá punto final a dicha etapa de su vida. El 'León' dijo que desea pasar mayor tiempo con su familia, aunque aseguró respetar la decisión de aquellos que extienden su idilio con el balón más allá de los 40, como sucede con Paolo Guerrero.

"No tengo esas ganas de llegar hasta los 40 años. Por eso te digo, respeto para Paolo. Porque ya está, quiero disfrutar más de la familia, tengo para dos o tres años exagerando. Con dos años estoy feliz, pero con tres ya es complicado. Ya es momento que uno debe dejar el fútbol, no que el fútbol te deje a ti", expresó.

En esa misma entrevista, Zambrano contó acerca de cómo rechazó una ostentosa oferta para convertirse en 'Xeneize'. "Se me dio la oportunidad de poder ir (a Boca Juniors). Es más, me llamó el entrenador. En menos de 30 segundos, me hizo una pregunta clave, la respondí y me colgó. Al mismo tiempo, tenía una oferta de China, voy a hablar de números: eran 2 añitos y casi 5 'palos'. En ese tiempo, no eran nada para la gente de allá", sostuvo.

¿Zambrano irá a Uruguay?

El futuro de Carlos Zambrano es incierto. Por el momento, se vinculó al defensor con múltiples clubes uruguayos como Peñarol o Liverpool. Gustavo Ferrín, importante directivo del club, habló del 'Káiser' y su posible llegada al equipo.

En diálogo con el medio uruguayo Carve Deportiva, Ferrín indicó que desconoce estas presuntas negociaciones con Zambrano, y que en caso existiese una posibilidad de ser contratado a futuro, esta recae sobre el presidente del club.

"No sé, cuál es el futuro de Carlos Zambrano. Los buenos jugadores están en vista de todos los clubes. Si existiera esa posibilidad la está manejando el presidente 'Palma'. Se está trabajando para que se pueda mejorar el plantel para las distintas competencias. Siempre es bueno tener alternativas", expresó.

